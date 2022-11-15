McKinsey&Company назвала основные тренды развития бизнеса

Компании, следующие глобальным трендам, в 4 раза успешнее и на 80% устойчивее других компаний.

Компании, следующие глобальным трендам, в 4 раза успешнее и на 80% устойчивее других компаний.

Как сообщает Report, об этом заявил партнер McKinsey&Company Мурат Гюрсой во время выступления на Baku International CEO Summit.

По его словам, бизнес основан на устойчивости, и тренды занимают здесь центральное место: "Мы исследовали компании в этом направлении. Среди трендов, в первую очередь, мы должны отметить цифровизацию. Мы считаем, что цифровизация - это будущее бизнеса, и в эту сферу будут вложены триллионы долларов по всему миру.

Второй глобальный тренд в бизнесе - достижение устойчивости. Либо компании добьются устойчивости, либо столкнутся с угрозой закрытия. Следующий тренд - повышение мобильности. В мире началась "война" талантов. Компании стремятся удержать талантливых людей в своих компаниях и ищут способы их привлечь. В настоящее время талантливым людям в мире легче найти работу".