МЧС и два акционерных общества не осуществляли деятельность по реализации стратегических дорожных карт

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Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ В Азербайджане 47 государственных ведомств отвечают за реализацию стратегических дорожных карт. Обязательства на 100% выполнили два, на 50% - 16 и менее 50% - 20 из них.

Как сообщает Report, об этом сказал Вусал Гасымлы, исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций (ЦАЭРК).

По его словам, 3 государственных учреждения не работали в этом направлении: "В первом полугодии ОАО "Азербайджанское каспийское морское пароходство", ОАО "Азеравтойол" и министерство по чрезвычайным ситуациям не осуществляли деятельность по реализации стратегических дорожных карт. У них есть время до конца года".