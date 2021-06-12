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McDonald's стала жертвой хакеров

McDonald's стала жертвой хакеров Компания McDonald's стала жертвой хакерской атаки, в результате которой злоумышленники получили доступ к номерам телефонов и адресах клиентов в Южной Корее и на Тайване.
Бизнес
12 июня 2021 г. 08:38
McDonald's стала жертвой хакеров

Компания McDonald's стала жертвой хакерской атаки, в результате которой злоумышленники получили доступ к номерам телефонов и адресах клиентов в Южной Корее и на Тайване.

Как передает Report, об этом сообщает издание Wall Street Journal со ссылкой на внутреннее письмо сотрудникам сети.

Атаки подверглись подразделения McDonald's в Соединенных Штатах, Республике Корея и на Тайване, при этом данные клиентов в США остались нетронутыми, доступ был получен только к информации о сотрудниках и ресторанах.

В письме говорится, что южнокорейское и тайваньское подразделение уже уведомили соответствующие регулирующие органы и свяжутся с клиентами и сотрудниками, чьи данные были украдены. Кроме того, McDonald's намерена уведомить сотрудников в России и Южной Африке о возможном несанкционированном доступе к их информации.

При этом в компании заверили, что произошедшее не привело к нарушению работы ресторанов, атака не была совершена с помощью программ-вымогателей. McDonald's также заявила, что не производила никаких выплат хакерам.

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Версия на английском языке McDonald’s falls victim to hackers

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