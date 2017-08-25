McDonalds откажется от использования мяса с антибиотиками

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Американская корпорация McDonald`s объявила о намерении отказаться от мяса с антибиотиками в своем меню по всему миру.

Как сообщает Report со ссылкой на Agroinvestor, в заявлении компании говорится, что в скором времени поставщики домашней птицы будут уведомлены о необходимости не использовать антибиотики при производстве мяса птицы для сети ресторанов быстрого питания.

"Начиная с 2018 года мы начнем внедрять новую политику в отношении использования антибиотиков при выращивании бройлеров на рынках по всему миру, в рамках которой потребуется исключение антибиотиков, классифицируемых ВОЗ как чрезвычайно важные вещества высшего приоритета (HPCIA) для лечения человека", - говорится в заявлении корпорации.

С января 2018 года антибиотики из группы HPCIA будут исключены при выращивании бройлеров для ресторанов в Бразилии, Канаде, Японии, Южной Корее и Европе. К концу 2019-го такое же ограничение начнет действовать для России и Австралии. "К январю 2027 года антибиотики из группы HPCIA будут устранены во всей остальной продукции по всему миру. Наша цель - внедрение этой политики раньше указанной даты", - отмечается в заявлении. "Свободный от антибиотиков" курс в отношении куриного мяса уже действует во всех точках сети McDonald’s в США.