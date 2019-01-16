McDonald's лишили прав на товарный знак Big Mac в Европе

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Компания McDonald's проиграла тяжбу против ирландской сети быстрого питания Supermac's за эксклюзивное право на товарный знак Big Mac.

Как передает Report со ссылкой на The Irish Times, такое решение вынесло ведомство по интеллектуальной собственности Европейского союза (EUIPO).

Mcdonald's пыталась остановить расширение Supermac's по всему Евросоюзу. При этом американская компания утверждала, что потребители будут путать название Supermac's с бургером Big Mac.

После решения суда, Supermac’s законно может начинать свою деятельность на европейском рынке, используя товарный знак Big Mac на любых своих продуктах.