Матин Эйнуллаев: В 2022 году зафиксирован самый высокий показатель в сфере регистрации недвижимости

В 2022 году был зафиксирован самый высокий показатель в сфере регистрации недвижимости по стране.

В 2022 году был зафиксирован самый высокий показатель в сфере регистрации недвижимости по стране.

Как сообщает Report, об этом начальник Госслужбы по вопросам имущества при Министерстве экономики Метин Эйнуллаев сказал на пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года и предстоящим задачам.

"Так, за отчетный период было зарегистрировано 382 319 прав собственности на недвижимое имущество. По сравнению с 2021 годом, регистрация прав собственности на недвижимость в 2022 году увеличилась на 25,2%", - отметил М. Эйнуллаев.

По его словам, в 2022 году было заключено 3 819 новых договоров аренды госимущества, что более чем в 2 раза больше, чем в 2021 году.

Он отметил, что количество новых договоров аренды земельных участков по сравнению с 2021 годом увеличилось почти в 3 раза и составило 2 961: "От аренды недвижимого государственного имущества (нежилых и земельных участков) в прошлом году в государственный бюджет поступило в общей сложности 24,8 млн манатов. По сравнению с 2021 годом этот показатель увеличился на 8,6 млн манатов или на 53%".