Маск заявил о готовности приобрести обанкротившийся Silicon Valley Bank

Основатель американских компаний SpaseX и Tesla, предприниматель Илон Маск допустил возможность покупки обанкротившегося крупного инвестиционного банка Silicon Valley Bank (SVB) после краха кредитной организации.
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Один из пользователей предложил социальной сети, которую приобрел Маск, выкупить SVB и превратить его в электронный банк. В ответ предприниматель заявил о готовности рассмотреть возможность реализации данной покупки, однако не стал уточнять, когда может произойти эта сделка.
"Я открыт для этой идеи ", - написал Маск.
Напомним, что 11 марта калифорнийский департамент финансовой защиты и инноваций закрыл Silicon Valley Bank, базирующийся в округе Санта-Клара. Банкротство крупного банка в США было зафиксировано впервые с начала мирового финансового кризиса 2008 года.