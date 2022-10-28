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Маск возглавил Twitter

Маск возглавил Twitter Предприниматель Илон Маск возглавил компанию Twitter, а прежнее руководство покинуло ее штаб-квартиру.
Бизнес
28 октября 2022 г. 06:02
Маск возглавил Twitter

Предприниматель Илон Маск возглавил компанию Twitter, а прежнее руководство покинуло ее штаб-квартиру.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил корреспондент телекомпании CNBC.

"Илон Маск теперь возглавляет Twitter", - говорится в сообщении корреспондента в Twitter. - "Мне сообщили, что бывший генеральный директор Параг Агравал и финансовый директор Нед Сигал покинули штаб-квартиру и не вернутся, поскольку начинается эра Маска".

Как сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, Маск уже закрыл сделку по приобретению компании.

В апреле руководство Twitter объявило, что Маск предложил приобрести соцсеть за 44 млрд долларов. В мае предприниматель заявил, что пытается получить от компании информацию, которая подтвердила бы, что фальшивые и применяемые для массовой рассылки рекламных сообщений учетные записи составляют менее 5% от общего числа аккаунтов в соцсети. Таких данных ему не предоставили, и в начале июля юристы Маска уведомили компанию, что он отказывается от покупки. 12 июля Twitter обратился в суд, пытаясь таким образом заставить Маска выполнить свои обязательства.

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Версия на азербайджанском языке KİV: İlon Mask “Twitter”ə rəhbərlik etməyə başlayıb

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