Маск продал часть своих акций Tesla на $3,6 млрд

Илон Маск снова продал часть своей доли в компании - производителе электромобилей Tesla на общую сумму около $3,6 млрд.

Илон Маск снова продал часть своей доли в компании - производителе электромобилей Tesla на общую сумму около $3,6 млрд.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом свидетельствуют данные, поступившие в электронную базу Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC).

По ее данным, в период с понедельника по среду Маск продал порядка 22 млн акций. Цена при этом варьировалась от $156 до $176 за акцию.

С начала ноября стоимость ценных бумаг Tesla на бирже значительно снизилась - с $227 до $156 за акцию.

Как отмечало агентство Reuters, инвесторы опасаются, что предприниматель из-за покупки Twitter не уделяет достаточно внимания своему бизнесу в сфере электромобилей, в то время как конкуренция в этом сегменте растет.