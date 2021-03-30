Маск попытался сохранить лидерство Tesla на электромобильном рынке Китая

К 2060 году страна намерена стать углеродно-нейтральной

Последние несколько месяцев были для компании Tesla непростыми. В Китае озаботились качеством электромобилей (EV), собираемых компанией Илона Маска в Шанхае. Кроме того, местные СМИ заявили, что оборудование калифорнийских EV используется для шпионажа. Теперь Илон Маск вынужден работать сверхурочно, чтобы вернуть реноме своей компании.

Как передает Report, об этом сообщает CNN Business.

Генеральный директор Tesla не скупился на похвалы Китаю во время интервью государственной телекомпании China Central Television (CCTV). Он, в частности, пообещал, что в долгосрочной перспективе КНР станет «крупнейшим рынком» для калифорнийского производителя EV. Он также высоко оценил экономические и климатические цели Китая. Сейчас эта страна является крупнейшим источником выбросов парниковых газов в мире, но Пекин пообещал резко сократить выбросы в течение следующего десятилетия или около того.

«Я абсолютно уверен в будущем Tesla в Китае, — сказал Маск CCTV во время интервью, текст которого телекомпания опубликовала в интернете. — Я думаю, что китайская экономика… в следующем десятилетии станет крупнейшей экономикой в мире. Кроме того, она привержена устойчивому энергетическому будущему».

В последние годы Tesla пользовалась особым отношением со стороны китайских властей, однако в последние недели она столкнулась с нарастающим валом критики.

В прошлом месяце китайские чиновники вызвали представителей Tesla, чтобы те прокомментировали качество ее электромобилей, произведенных в Шанхае. В минувшие выходные сразу несколько китайских СМИ сообщили, что военные запретили въезд электромобилей Tesla в свои комплексы. Они опасаются, что камеры, установленные на борту EV, могут быть использованы для сбора разведывательной информации.

В минувшую субботу Илон Маск прокомментировал эти опасения, заявив на китайской конференции разработчиков, что электромобили его компании никогда не будут использоваться для шпионажа.

Но в ходе высказываний о системе видеонаблюдения он сделал еще один шаг к восхвалению Пекина и в очередной раз подчеркнул важность местного рынка для Tesla. Согласно недавнему заявлению компании, на Китай уже приходится пятая часть доходов Tesla, и это второй по величине рынок после США.

В долгосрочной перспективе Китай «станет нашим крупнейшим рынком, где мы производим наибольшее количество электромобилей и где у нас наибольшее количество клиентов», — заявил Маск в интервью CCTV.

Маск особо выделил амбициозный пятилетний план Пекина по экономическому доминированию и сказал, что он впечатлен целями страны в области климата. Президент Китая Си Цзиньпин заявил в сентябре прошлого года, что к 2060 году страна станет углеродно-нейтральной, и правительство подробно изложило некоторые способы, которыми оно намеревается достичь этой цели, включая строительство новых атомных электростанций и объектов чистой энергии.

«Это очень агрессивные цели. И я думаю, что это великие цели. Я бы хотел, чтобы у большего числа стран действительно были такие же цели, — сказал Маск. — Я уверен, что будущее Китая будет прекрасным».

Маск является одним из самых популярных руководителей американского бизнеса в Китае. У Маска около 1,7 млн подписчиков на Weibo, известной китайской платформе социальных сетей. Это больше, чем у генерального директора Apple (AAPL) Тима Кука.

Как сообщалось ранее, китайские власти намерены ограничить возможность военных и сотрудников ключевых госкомпаний пользоваться электромобилями (EV) компании Tesla. Это связано с опасениями, что информация, собираемая бортовыми компьютерами американских EV, может нанести ущерб национальной безопасности КНР.

Ориентируясь на Китай, Tesla сдает конкурентам европейский рынок электромобилей. В первую очередь речь идет о Volkswagen Group и Stellantis — альянсе, образованном в начале этого года в результате слияния PSA Peugeot Citroën и Fiat Chrysler.