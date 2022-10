Маск опубликовал видео из штаб-квартиры Twitter

Американский предприниматель Илон Маск опубликовал видеоролик, в котором он входит в штаб-квартиру компании Twitter.

Как передает Report, Маск поделился публикацией в социальной сети Twitter.

Маск сделал его на фоне ожидания окончательного завершения сделки по приобретению им Twitter. Согласно решению суда, окончательное решение сторон по этом вопросу должно быть принято до 28 октября включительно.

Маск также изменил описание биографии в своем аккаунте в Twitter на Chief Twit, что может означать "главный по твитам". Изменение в профиле появилось в среду.

Отметим, что бизнесмен мог использовать игру слов, так как Chief Twit также означает "главный кретин".

Напомним, что в апреле руководство Twitter объявило, что Маск предложил приобрести соцсеть за 44 млрд долларов США. В мае предприниматель заявил, что пытается получить от компании информацию, которая подтвердила бы, что фальшивые и применяемые для массовой рассылки рекламных сообщений учетные записи составляют менее 5% от общего числа аккаунтов соцсети. Таких данных ему не предоставили, и в начале июля юристы Маска уведомили компанию, что он отказывается от покупки. 12 июля Twitter обратилась в суд, пытаясь таким образом заставить Маска выполнить свои обязательства.

4 октября агентство Bloomberg сообщило, что Маск решил возобновить сделку и приобрести Twitter по изначальной цене. В тот же день представитель соцсети подтвердил получение соответствующего письма с предложением от Маска. 7 октября судья штата Делавэр приостановил судебный процесс Twitter против Маска до 28 октября. По сведениям The Washington Post, ожидается, что именно к этому дню сделка будет закрыта.