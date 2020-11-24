Маск обогнал Гейтса в списке богатейших людей мира

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поднялся на вторую строчку в списке самых богатых людей в мире, обойдя основателя Microsoft Билла Гейтса.

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск поднялся на вторую строчку в списке самых богатых людей в мире, обойдя основателя Microsoft Билла Гейтса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Состояние Маска выросло до 127,9 млрд долларов, увеличившись за год на 100,3 млрд долларов, что стало рекордным годовым ростом, зафиксированным в BBI.

Билл Гейтс опустился на третью строчку, его капитал оценивается в 127,7 миллиарда долларов.

На первом месте рейтинга BBI по-прежнему остается основатель Amazon Джефф Безос, его состояние составляет около 182 млрд долларов.

Также в пятерку самых богатых людей в мире вошли президент Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно и основатель Facebook Марк Цукерберг, занявший пятое место.