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Маск начал сокращения в отделе продаж Twitter

Маск начал сокращения в отделе продаж Twitter Илон Маск начал сокращения в отделе продаж в компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью.
Бизнес
22 ноября 2022 г. 08:06
Маск начал сокращения в отделе продаж Twitter

Илон Маск начал сокращения в отделе продаж в компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его сведениям, новая волна увольнений в компании началась в воскресенье. Подобный шаг, указывает агентство, необходим предпринимателю для достижения баланса штата в различных отделах компании.

Напомним, что ранее Маск выдвинул персоналу Twitter ультиматум: либо остаться, но с увеличением рабочих часов, либо увольняться с выплатой выходного пособия. В результате, по данным источников агентства, ушло больше технических сотрудников, чем ожидалось.

В пятницу предприниматель попросил глав подразделений, ответственных за продажи и партнерское взаимодействие, согласиться на сокращения в их департаментах. Робин Уиллер, занимавшаяся маркетингом и продажами, отказалась это делать и была уволена. Аналогичная ситуация сложилась с Мэгги Сунивик, которая отвечала за сотрудничество с партнерами.

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Версия на английском языке Musk starts layoffs in Twitter's sales teams

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