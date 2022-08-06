Маск купит Twitter, если компания покажет, как проверяет подлинность аккаунтов

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что может возобновить сделку о приобретении Twitter, если в компании продемонстрируют, каким образом подтверждается подлинность аккаунтов в соцсети.

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что может возобновить сделку о приобретении Twitter, если в компании продемонстрируют, каким образом подтверждается подлинность аккаунтов в соцсети.

Об этом передает Report со ссылкой на ТААС.

"Если Twitter просто расскажет о своем методе выборки 100 аккаунтов и покажет, как подтверждается их подлинность, то сделка будет заключена на первоначальных условиях", - написал он в субботу в Twitter. Ранее Маск заявлял, что проверит на подлинность 100 случайно выбранных учетных записей в соцсети.