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Маск купит Twitter, если компания покажет, как проверяет подлинность аккаунтов

Маск купит Twitter, если компания покажет, как проверяет подлинность аккаунтов Американский предприниматель Илон Маск заявил, что может возобновить сделку о приобретении Twitter, если в компании продемонстрируют, каким образом подтверждается подлинность аккаунтов в соцсети.
Бизнес
6 августа 2022 г. 15:56
Маск купит Twitter, если компания покажет, как проверяет подлинность аккаунтов

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что может возобновить сделку о приобретении Twitter, если в компании продемонстрируют, каким образом подтверждается подлинность аккаунтов в соцсети.

Об этом передает Report со ссылкой на ТААС.

"Если Twitter просто расскажет о своем методе выборки 100 аккаунтов и покажет, как подтверждается их подлинность, то сделка будет заключена на первоначальных условиях", - написал он в субботу в Twitter. Ранее Маск заявлял, что проверит на подлинность 100 случайно выбранных учетных записей в соцсети.

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