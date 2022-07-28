Машиностроительный завод имени Буньяда Сардарова выставляется на аукцион

16 и 23 августа Государственная служба по вопросам недвижимости при Министерстве экономики Азербайджана проведет очередной аукцион, связанный с приватизацией государственного имущества.

16 и 23 августа Государственная служба по вопросам недвижимости при Министерстве экономики Азербайджана проведет очередной аукцион, связанный с приватизацией государственного имущества.

Об этом Report сообщили в Госслужбе.

Согласно информации, на первом аукционе будет продано 26 автомобилей, на втором - 17 малых государственных предприятий и объектов, 36 автомобилей.

Стартовая цена малых государственных предприятий и объектов, выставляемых на приватизацию, начинается от 750 манатов. Стартовая цена "Машиностроительного завода имени Буньяда Сардарова", расположенного по адресу Бинагадинское шоссе, 53, Бинагадинский район, город Баку, составляет 16 061 000 манатов. Общая полезная площадь завода составляет 58 472 квадратных метра, а приватизируемая площадь земли - 117 787 квадратных метров.

Большинство автомобилей, выставленных на аукцион, произведены в России и Германии. Даты выпуска автомобилей охватывают 1970-2011 годы.