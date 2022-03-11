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Mars приостановила рекламу и инвестиции в России

Mars приостановила рекламу и инвестиции в России Американская компания Mars, специализирующая на продуктах питания и кормах для животных приняла решение о приостановке всех своих рекламных кампаний в РФ и Беларуси, а также временно отказывается от инвестиций в России.
Бизнес
11 марта 2022 г. 06:13
Mars приостановила рекламу и инвестиции в России

Американская компания Mars, специализирующая на продуктах питания и кормах для животных приняла решение о приостановке всех своих рекламных кампаний в РФ и Беларуси, а также временно отказывается от инвестиций в России.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении президента компании Гранта Рида по ситуации вокруг Украины.

"Мы приняли решение приостановить все рекламные кампании в России и Беларуси. Помимо этого, мы приостановили новые инвестиции в Россию", - приводит пресс-служба его слова на сайте компании.

Компания Mars помимо одноименных шоколадных батончиков, а также других кондитерских изделий (батончики Bounty, Milky Way, Twix, шоколадные конфеты M&M's, драже Skittles) также владеет брендами жевательных резинок Orbit и Wrigley's и марками кормов для домашних питомцев Pedigree, Royal Canin и Sheba.

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