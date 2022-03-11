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Marriott International и сеть пиццерий Domino's Pizza прекратят инвестиции в РФ

Marriott International и сеть пиццерий Domino's Pizza прекратят инвестиции в РФ Гостиничная сеть Marriott решила закрыть корпоративный офис в Москве и прекратить инвестиции в России.
Бизнес
11 марта 2022 г. 15:49
Marriott International и сеть пиццерий Domino's Pizza прекратят инвестиции в РФ

Гостиничная сеть Marriott решила закрыть корпоративный офис в Москве и прекратить инвестиции в России.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом говорится в компании.

"Мы приняли решение закрыть наш корпоративный офис в Москве, приостановить открытие новых отелей, а также все будущие проекты по развитию отелей и инвестиций в России", — указывается в сообщении сети, объявившей о работе над соблюдением санкций.

Компания Marriott International является одной из ведущих компаний по управлению сетью отелей. В ее управлении более 7,3 тыс. гостиниц в 120 странах мира.

Кроме того, сеть пиццерий Domino's Pizza приостановила инвестиции в России. В сообщении компании говорится о том, что все 188 ресторанов сети продолжают работу.

Компания DP Eurasia (DPEU.L), генеральный франчайзи бренда Domino's Pizza в Турции, России, Азербайджане и Грузии, представила в пятницу обновленную информацию о своей деятельности в РФ.

"Правление решило, что разумно ограничить любые дальнейшие инвестиции в свою деятельность, и будет держать это в поле зрения в будущем в свете геополитической ситуации. Кроме того, сегодня группа объявляет, что выплаты роялти от ее деятельности в России были приостановлены до дальнейшего уведомления", — сообщили в компании.

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Версия на английском языке Marriott International, Domino’s Pizza suspend investment in Russia

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