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Marriott и Hilton рассматривают возможность полного ухода из России

Marriott и Hilton рассматривают возможность полного ухода из России Крупные гостиничные бренды Marriott и Hilton рассматривают возможность полного ухода из России, в том числе из-за падения трафика.
Бизнес
1 июня 2022 г. 05:41
Marriott и Hilton рассматривают возможность полного ухода из России

Крупные гостиничные бренды Marriott и Hilton рассматривают возможность полного ухода из России, в том числе из-за падения трафика.

Как передает Report со ссылкой на "Известия", об этом заявил глава Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

"Гостиничные сети Marriott (также работает под брендами Sheraton, Ritz-Carlton, Renaissance и другими) и Hilton могут покинуть РФ. Такой сценарий компании рассматривают не только на фоне геополитической ситуации, но и из-за падения трафика", - отметил он.

Поток иностранных туристов, которые бронируют номера "стоимостью 60-100 тысяч рублей за сутки", по утверждению Бухарова, в марте резко упал. Кроме того, бренды могут заблокировать в стране свою систему бронирования, которая позволяет гостям со всего мира копить и использовать дополнительные бонусы в их сети.

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