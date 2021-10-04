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Марк Цукерберг потерял 6,6 миллиарда долларов из-за сбоев в Facebook

Марк Цукерберг потерял 6,6 миллиарда долларов из-за сбоев в Facebook Основатель Facebook Марк Цукерберг на фоне глобальных сбоев принадлежащих компании соцсетей и сервисов потерял 6,6 млрд долларов США и опустился на шестое место в списке богатейших людей мира.
Бизнес
4 октября 2021 г. 23:36
Марк Цукерберг потерял 6,6 миллиарда долларов из-за сбоев в Facebook
Марк Цукерберг

Основатель Facebook Марк Цукерберг на фоне глобальных сбоев принадлежащих компании соцсетей и сервисов потерял 6,6 млрд долларов США и опустился на шестое место в списке богатейших людей мира.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом следует из данных Forbes Real-Time.

По данным счетчика Forbes, состояние Цукерберга упало на 5,4%, или на 6,6 млрд долларов, и составило 116,1 млрд доллара США.

Таким образом, глава Facebook уступил пятое место в списке богатейших людей сооснователю разработчику программного обеспечения Oracle Ларри Эллисону, состояние которого насчитывает 117,8 млрд долларов США.

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