Марк Цукерберг потерял 6,6 миллиарда долларов из-за сбоев в Facebook

Основатель Facebook Марк Цукерберг на фоне глобальных сбоев принадлежащих компании соцсетей и сервисов потерял 6,6 млрд долларов США и опустился на шестое место в списке богатейших людей мира.

Основатель Facebook Марк Цукерберг на фоне глобальных сбоев принадлежащих компании соцсетей и сервисов потерял 6,6 млрд долларов США и опустился на шестое место в списке богатейших людей мира.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости , об этом следует из данных Forbes Real-Time.

По данным счетчика Forbes, состояние Цукерберга упало на 5,4%, или на 6,6 млрд долларов, и составило 116,1 млрд доллара США.

Таким образом, глава Facebook уступил пятое место в списке богатейших людей сооснователю разработчику программного обеспечения Oracle Ларри Эллисону, состояние которого насчитывает 117,8 млрд долларов США.