Марк Цукерберг и Илон Маск потеряли за день 3,5 млрд долларов

Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ За 28 сентября состояние двух миллиардеров - генерального директора Tesla и основателя социальной сети Facebook — уменьшилось на $3,5 млрд.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, для двух миллиардеров Силиконовой долины — основателя Facebook Марка Цукерберга и главы Tesla Inc. Илона Маска — 28 сентября оказался неудачным днем.

Состояние главы Tesla уменьшилось на $1,5 млрд после сообщений о том, что в США открыли против него дело. В свою очередь, Цукерберг потерял $2 млрд после того, как Facebook признал проблемы с безопасностью учетных записей.

Сообщалось, что хакерской атаке подверглись около 50 млн аккаунтов пользователей социальной сети. Вследствие этого, стоимость акций Facebook снизилась на 2,71%, до $164,26, а Tesla 13,86% до $265,03 за одну ценную бумагу.