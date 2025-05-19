Мануэла Тральди: Итальянские компании заинтересованы в создании совместных производств в Азербайджане

Мануэла Тральди: Итальянские компании заинтересованы в создании совместных производств в Азербайджане

Азербайджан и Италия активно работают над созданием совместных производственных предприятий.

Об этом сообщила Report президент Итало-Азербайджанской торговой палаты Мануэла Тральди.

По ее словам, основная цель заключается не только в экспорте сырья, но и в переработке этой продукции на месте, создавая добавленную стоимость именно в Азербайджане.

Тральди отметила, что на выставках Caspian Agro и InterFood Azerbaijan, прошедших в этом году в Баку, в итальянском павильоне были представлены 8 компаний. "Итальянские компании приезжают в Азербайджан с различными целями - некоторые уже работают в стране, имеют клиентскую и партнерскую базу, другие впервые выходят на этот рынок и намерены установить связи с дистрибьюторами, изучить возможности сотрудничества", - сказала она.

Президент палаты добавила, что среди этих компаний есть и те, кто рассматривает возможность создания совместного производственного предприятия с местным партнером в Азербайджане. По ее мнению, за последние десять лет сельскохозяйственный сектор стал одним из самых перспективных в Азербайджане, демонстрируя большое развитие, инновации и рост.

"Итальянские компании не ограничиваются только сельским хозяйством - они также работают в Азербайджане в сферах архитектуры, строительства, информационных технологий и других областях. В настоящее время двусторонние отношения находятся на очень важном этапе. Реализуются устойчивые инвестиционные проекты, охватывающие различные сектора экономики. В ближайшем будущем это сотрудничество будет еще более расширяться", - отметила Тральди.

По словам Тральди, в ближайшее время ожидается подписание новых соглашений о сотрудничестве между двумя странами, охватывающих различные сферы, а также официальные визиты.