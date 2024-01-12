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Мамед Мусаев: За последние 20 лет выдано более 3 млрд манатов льготных кредитов

Мамед Мусаев: За последние 20 лет выдано более 3 млрд манатов льготных кредитов За последние 20 лет Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики предоставил более 3 млрд манатов льготных кредитов на финансирование более 45 600 инвестиционных проектов субъектов предпринимательства.
Бизнес
12 января 2024 г. 12:54
Мамед Мусаев: За последние 20 лет выдано более 3 млрд манатов льготных кредитов

За последние 20 лет Фонд развития предпринимательства при Министерстве экономики предоставил более 3 млрд манатов льготных кредитов на финансирование более 45 600 инвестиционных проектов субъектов предпринимательства.

Как сообщает Report, об этом президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK) Мамед Мусаев заявил на мероприятии "Государственно-предпринимательское партнерство: основа устойчивой экономики".

По его словам, за этот период за счет профинансированных проектов удалось создать более 176 тысяч новых рабочих мест. Из них более 80% приходится на регионы.

"Развитие предпринимательства в Азербайджане стало одним из важнейших элементов региональной экономической политики. Говоря о новой социально-экономической реальности регионов, в первую очередь следует отметить успешную реализацию государственных программ социально-экономического развития регионов, реализуемых в стране с 2004 года. За прошедшие годы в городах и районах, селах и поселках успешно реализуются инфраструктурные проекты, приняты последовательные меры по улучшению условий жизни граждан страны и в настоящее время масштабы таких проектов расширяются. С 2004 года в регионах создано более 52 тысяч новых предприятий и более 1,8 млн новых рабочих мест", - сказал глава конфедерации.

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Версия на английском языке Mammad Musayev: Over $1.8B concessional loans granted in last 20 years
Версия на азербайджанском языке Məmməd Musayev: "Son 20 ildə 3 milyard manatdan çox güzəştli kredit verilib"

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