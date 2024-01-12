Мамед Мусаев: За последние 20 лет реальное ВВП в Азербаджане выросло более чем в 3,6 раза

Мамед Мусаев: За последние 20 лет реальное ВВП в Азербаджане выросло более чем в 3,6 раза

За последние 20 лет реальная годовая стоимость валового внутреннего продукта (ВВП), производимого в Азербайджане, выросла более чем в 3,6 раза.

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