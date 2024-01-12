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Мамед Мусаев: За последние 20 лет реальное ВВП в Азербаджане выросло более чем в 3,6 раза

Мамед Мусаев: За последние 20 лет реальное ВВП в Азербаджане выросло более чем в 3,6 раза За последние 20 лет реальная годовая стоимость валового внутреннего продукта (ВВП), производимого в Азербайджане, выросла более чем в 3,6 раза.
Бизнес
12 января 2024 г. 12:18
Мамед Мусаев: За последние 20 лет реальное ВВП в Азербаджане выросло более чем в 3,6 раза

За последние 20 лет реальный валовый внутренний продукт (ВВП) в Азербайджане вырос более чем в 3,6 раза.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев на мероприятии "Государственно-частное партнерство: основа устойчивой экономики" в Баку.

По его словам, за эти годы ВВП на душу населения в стране вырос с 769 до 7 798 долларов США, годовая стоимость ненефтегазового ВВП выросла с 4,1 млрд долларов США до 41,1 млрд долларов США, внешнеторговый оборот страны вырос более чем в 9,5 раза и достиг 50 млрд долларов США, стоимость ненефтегазового экспорта выросла более чем в 8,9 раза - до 3,3 млрд долларов США.

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Версия на азербайджанском языке Məmməd Musayev: "Son 20 ildə ÜDM-in illik real dəyəri 3,6 dəfədən çox artıb"

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