Мамед Мусаев: За последние 20 лет реальное ВВП в Азербаджане выросло более чем в 3,6 раза

За последние 20 лет реальный валовый внутренний продукт (ВВП) в Азербайджане вырос более чем в 3,6 раза.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев на мероприятии "Государственно-частное партнерство: основа устойчивой экономики" в Баку.
По его словам, за эти годы ВВП на душу населения в стране вырос с 769 до 7 798 долларов США, годовая стоимость ненефтегазового ВВП выросла с 4,1 млрд долларов США до 41,1 млрд долларов США, внешнеторговый оборот страны вырос более чем в 9,5 раза и достиг 50 млрд долларов США, стоимость ненефтегазового экспорта выросла более чем в 8,9 раза - до 3,3 млрд долларов США.