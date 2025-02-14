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Мамед Мусаев: Тюркский мир выступает на международной арене как организованная сила

Мамед Мусаев: Тюркский мир выступает на международной арене как организованная сила Тюркский мир выступает на международной арене как организованная сила.
Бизнес
14 февраля 2025 г. 14:38
Мамед Мусаев: Тюркский мир выступает на международной арене как организованная сила

Тюркский мир выступает на международной арене как организованная сила.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Конфедерации предпринимателей (работодателей) Азербайджана (ASK) Мамед Мусаев на информационной встрече для бизнес-лидеров в Баку.

По его словам, Союз тюркских торгово-промышленных палат и Тюркский инвестиционный фонд (ТИФ), действующие под эгидой Организации тюркских государств (ОТГ), играют важную роль в экономической интеграции тюркских государств:

М. Мусаев подчеркнул, что сотрудничество ТИФ с другими международными фондами, а также с инвестиционными фондами тюркских государств имеет особое значение.

"Сегодня фонд впервые сделает заявления относительно выделения финансовых ресурсов, правил их использования, критериев по отобранным проектам и механизмов финансирования", - отметил он.

Президент ASK добавил, что в ходе мероприятия будут обсуждаться текущая ситуация и перспективы развития малого и среднего бизнеса, предпринимательства среди женщин и молодежи.

"Мы также создадим условия для Палат-членов ОТГ, чтобы они могли представить инвестиционные и деловые возможности в их странах. Это будет способствовать дальнейшему укреплению экономических и деловых отношений между тюркскими государствами", - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке Məmməd Musayev: "Türk dünyası beynəlxalq arenada təşkilatlanmış güc kimi çıxış etməkdədir"

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