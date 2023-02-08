Мамед Мусаев: Предприниматели Азербайджана готовы оказать Турции любую поддержку

Предприниматели Азербайджана готовы оказать Турции любую поддержку.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Национальной конфедерации предпринимателей (работодателей) Азербайджанской Республики Мамед Мусаев на презентации платформы "Братская помощь", созданной в целях поддержки пострадавших от землетрясения в Турции.
Он отметил, что разрушительное землетрясение стало большой трагедией: "Каждый азербайджанец, в том числе предприниматели, хотят поддержать Турцию в эти тяжелые дни. При необходимости мы организуем поездку в Турцию".
6 февраля в Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. Разрушительное землетрясение затронуло 10 провинций Турции, в которых проживает 13,5 млн человек.
Число погибших в результате землетрясения достигло 7 108 человек. В результате стихийного бедствия пострадали 40 910 человек.