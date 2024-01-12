Мамед Мусаев: Механизм стимулирования инвестиций применен к 585 проектам

В рамках механизма стимулирования инвестиций, применяемого в Азербайджане с 2016 года, было поощрено 585 проектов.

В рамках механизма стимулирования инвестиций, применяемого в Азербайджане с 2016 года, было поощрено 585 проектов.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев на мероприятии "Государственно-частное партнерство: основа устойчивой экономики" в Баку.

"Реализация этих проектов поможет инвестировать в экономику более 5,6 млрд манатов, создать более 38 тыс. рабочих мест. По сей день в страну на льготных условиях импортированы техника, технологическое оборудование и устройства на сумму до 1,1 млрд долларов США, построены современные производственные мощности. В результате реализации продвигаемых проектов в стране созданы предприятия, выпускающие новую продукцию", - сказал он.