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Мамед Мусаев: Механизм стимулирования инвестиций применен к 585 проектам

Мамед Мусаев: Механизм стимулирования инвестиций применен к 585 проектам В рамках механизма стимулирования инвестиций, применяемого в Азербайджане с 2016 года, было поощрено 585 проектов.
Бизнес
12 января 2024 г. 12:37
Мамед Мусаев: Механизм стимулирования инвестиций применен к 585 проектам

В рамках механизма стимулирования инвестиций, применяемого в Азербайджане с 2016 года, было поощрено 585 проектов.

Как сообщает Report, об этом сказал президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей Азербайджана Мамед Мусаев на мероприятии "Государственно-частное партнерство: основа устойчивой экономики" в Баку.

"Реализация этих проектов поможет инвестировать в экономику более 5,6 млрд манатов, создать более 38 тыс. рабочих мест. По сей день в страну на льготных условиях импортированы техника, технологическое оборудование и устройства на сумму до 1,1 млрд долларов США, построены современные производственные мощности. В результате реализации продвигаемых проектов в стране созданы предприятия, выпускающие новую продукцию", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Məmməd Musayev: "İnvestisiya təşviqi çərçivəsində 585 layihə təşviq olunub"

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