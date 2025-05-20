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Мамед Мусаев: Более 5% частных предпринимателей в Карабахском экономическом районе - женщины

Мамед Мусаев: Более 5% частных предпринимателей в Карабахском экономическом районе - женщины 5,2% зарегистрированных субъектов индивидуального предпринимательства в Карабахском экономическом районе принадлежат женщинам.
Бизнес
20 мая 2025 г. 16:24
Мамед Мусаев: Более 5% частных предпринимателей в Карабахском экономическом районе - женщины

5,2% зарегистрированных субъектов индивидуального предпринимательства в Карабахском экономическом районе принадлежат женщинам.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Национальной конфедерации организаций предпринимателей (работодателей) Азербайджана Мамед Мусаев на 10-м бизнес-форуме Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) в Баку.

По его словам, 28,6% действующих в Азербайджане женщин-предпринимателей осуществляют свою деятельность в Баку, 10% - в Лянкяран-Астаринском, а 9,6% - в Газах-Товузском экономическом районах.

"В Карабахском экономическом районе 5,2% зарегистрированных субъектов индивидуального предпринимательства принадлежат женщинам. Это впечатляющий показатель, и мы уверены, что их число будет постепенно увеличиваться", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке Məmməd Musayev: "Qarabağ iqtisadi rayonundakı fərdi sahibkarların 5 %-dən çoxu qadınlardır"

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