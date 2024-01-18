Мамед Аббасбейли: В прошлом году Госслужба рассмотрела около 8 тыс. обращений граждан

В 2023 году в Азербайджане было рассмотрено 7 597 обращений по защите прав потребителей и надзору за потребительским рынком, что превышает показатель 2022 года на 36,4%.

В 2023 году в Азербайджане было рассмотрено 7 597 обращений по защите прав потребителей и надзору за потребительским рынком, что превышает показатель 2022 года на 36,4%.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Мамед Аббасбейли на пресс-конференции по итогам 2023 года.

По его словам, в прошлом году уровень удовлетворения поступивших обращений увеличился на 26,6 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом: "За отчетный период субъекты предпринимательства вернули потребителям средства в размере более 618 тыс. манатов, что означает рост на 83%".