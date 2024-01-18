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Мамед Аббасбейли: В прошлом году Госслужба рассмотрела около 8 тыс. обращений граждан

Мамед Аббасбейли: В прошлом году Госслужба рассмотрела около 8 тыс. обращений граждан В 2023 году в Азербайджане было рассмотрено 7 597 обращений по защите прав потребителей и надзору за потребительским рынком, что превышает показатель 2022 года на 36,4%.
Бизнес
18 января 2024 г. 11:18
Мамед Аббасбейли: В прошлом году Госслужба рассмотрела около 8 тыс. обращений граждан

В 2023 году в Азербайджане было рассмотрено 7 597 обращений по защите прав потребителей и надзору за потребительским рынком, что превышает показатель 2022 года на 36,4%.

Как сообщает Report, об этом сказал начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Мамед Аббасбейли на пресс-конференции по итогам 2023 года.

По его словам, в прошлом году уровень удовлетворения поступивших обращений увеличился на 26,6 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом: "За отчетный период субъекты предпринимательства вернули потребителям средства в размере более 618 тыс. манатов, что означает рост на 83%".

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