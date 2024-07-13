Мамед Аббасбейли: В Азербайджане насчитывается более 30 субъектов естественных монополий

В Азербайджане в настоящее время насчитывается более 30 субъектов естественных монополий.

В Азербайджане в настоящее время насчитывается более 30 субъектов естественных монополий.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Мамед Аббасбейли.

"Одной из основных угроз экономике Азербайджана считается естественная монополия. Но среди субъектов естественных монополий есть структуры, защищающие социально-общественные интересы государства. Это предприятия транспорта и коммунальных услуг. В то же время есть субъекты естественных монополий, не принадлежащие государству", - сказал Аббасбейли.