Мамед Аббасбейли: Создание реестра конкуренции требует времени

Создание реестра конкуренции в Азербайджане потребует определенного времени.

Создание реестра конкуренции в Азербайджане потребует определенного времени.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной службы по антимонополии и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики Мамед Аббасбейли во время обсуждения во втором чтении Кодекса конкуренции на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Данному органу придется работать с очень большим объемом данных. Создание реестра упростило бы положение участников. Но сегодня нет исполнительного механизма. В короткие сроки должна быть проведена работа по сбору очень большого объема данных. На это потребуется очень много времени", - отметил он.