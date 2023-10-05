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Мамед Аббасбейли: Создание реестра конкуренции требует времени

Мамед Аббасбейли: Создание реестра конкуренции требует времени Создание реестра конкуренции в Азербайджане потребует определенного времени.
Бизнес
5 октября 2023 г. 13:36
Мамед Аббасбейли: Создание реестра конкуренции требует времени

Создание реестра конкуренции в Азербайджане потребует определенного времени.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной службы по антимонополии и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики Мамед Аббасбейли во время обсуждения во втором чтении Кодекса конкуренции на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Данному органу придется работать с очень большим объемом данных. Создание реестра упростило бы положение участников. Но сегодня нет исполнительного механизма. В короткие сроки должна быть проведена работа по сбору очень большого объема данных. На это потребуется очень много времени", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Məmməd Abbasbəyli: "Rəqabət reyestrinin yaradılması üçün zaman lazımdır"

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