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Мамед Аббасбейли: Предприниматели должны сообщать о нарушениях при госзакупках

Мамед Аббасбейли: Предприниматели должны сообщать о нарушениях при госзакупках Предприниматели должны сообщать о нарушениях при проведении тендеров на госзакупки в Азербайджане.
Бизнес
22 июня 2023 г. 14:28
Мамед Аббасбейли: Предприниматели должны сообщать о нарушениях при госзакупках

Предприниматели должны сообщать о нарушениях при проведении тендеров на госзакупки в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом сказал глава Государственной службы по антимонопольному регулированию и контролю потребительского рынка при Министерстве экономики Мамед Аббасбейли в ходе обсуждения законопроекта "О государственных закупках" на заседании Комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству.

"Иногда мне звонят друзья и просят решить их проблему. Я же советую им обратиться с письмом. Если ваши права были нарушены, нужно официально сообщать об этом. Но люди отвечают мне, что не хотят писать жалобу, иначе они не смогут работать с тем самым учреждением или компанией?", - добавил М.Аббасбейли.

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Версия на азербайджанском языке Məmməd Abbasbəyli: "Sahibkar tenderdə haqsızlıq görürsə, bunu bildirməlidir"

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