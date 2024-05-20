Мамед Аббасбейли: Конкурентоспособность Азербайджана будет расти

Конкурентоспособность Азербайджана будет расти на фоне проводимых долгосрочных реформ.

Конкурентоспособность Азербайджана будет расти на фоне проводимых долгосрочных реформ.

Как сообщает Report, об этом начальник Госслужбы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Мамед Аббасбейли заявил на Национальном метрологическом форуме.

"Продолжающиеся в нашей стране долгосрочные реформы поспособствуют повышению конкурентоспособности. Обеспечение конкуренции в нашей стране прописано и в I Программе "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты по социально-экономическому развитию", - сказал Аббасбейли.

Аббасбейли также отметил, что в направлении совершенствования законодательства по повышению конкурентоспособности Азербайджана пройден большой путь.