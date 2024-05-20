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Мамед Аббасбейли: Конкурентоспособность Азербайджана будет расти

Мамед Аббасбейли: Конкурентоспособность Азербайджана будет расти Конкурентоспособность Азербайджана будет расти на фоне проводимых долгосрочных реформ.
Бизнес
20 мая 2024 г. 10:51
Мамед Аббасбейли: Конкурентоспособность Азербайджана будет расти

Конкурентоспособность Азербайджана будет расти на фоне проводимых долгосрочных реформ.

Как сообщает Report, об этом начальник Госслужбы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Мамед Аббасбейли заявил на Национальном метрологическом форуме.

"Продолжающиеся в нашей стране долгосрочные реформы поспособствуют повышению конкурентоспособности. Обеспечение конкуренции в нашей стране прописано и в I Программе "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты по социально-экономическому развитию", - сказал Аббасбейли.

Аббасбейли также отметил, что в направлении совершенствования законодательства по повышению конкурентоспособности Азербайджана пройден большой путь.

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Версия на английском языке Iran cancels all sporting events due to president's death
Версия на азербайджанском языке Məmməd Abbasbəyli: “Azərbaycanın rəqabətliliyə davamlılığı artırılacaq”

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