Мамед Аббасбейли: Конкурентоспособность Азербайджана будет расти

Конкурентоспособность Азербайджана будет расти на фоне проводимых долгосрочных реформ.
Как сообщает Report, об этом начальник Госслужбы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком Мамед Аббасбейли заявил на Национальном метрологическом форуме.
"Продолжающиеся в нашей стране долгосрочные реформы поспособствуют повышению конкурентоспособности. Обеспечение конкуренции в нашей стране прописано и в I Программе "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты по социально-экономическому развитию", - сказал Аббасбейли.
Аббасбейли также отметил, что в направлении совершенствования законодательства по повышению конкурентоспособности Азербайджана пройден большой путь.