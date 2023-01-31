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Мамед Аббасбейли: Хозяйствующие субъекты вернули потребителям 318 тыс. манатов

Мамед Аббасбейли: Хозяйствующие субъекты вернули потребителям 318 тыс. манатов В прошлом году было рассмотрено 5 570 заявлений, поданных в Государственную службу по антимонопольному регулированию и контролю потребительского рынка при Министерстве экономики в сфере защиты прав потребителей и контроля потребительского рынка, 2 260 из
Бизнес
31 января 2023 г. 12:46
Мамед Аббасбейли: Хозяйствующие субъекты вернули потребителям 318 тыс. манатов

В прошлом году было рассмотрено 5 570 заявлений, поданных в Государственную службу по антимонопольному регулированию и контролю потребительского рынка при Министерстве экономики в сфере защиты прав потребителей и контроля потребительского рынка, 2 260 из них были удовлетворены.

Как сообщает Report, об этом заявил глава Государственной службы по антимонопольному регулированию и контролю потребительского рынка при Министерстве экономики Мамед Аббасбейли на пресс-конференции, посвященной итогам работы учреждения за 2022 год.

"Таким образом, хозяйствующие субъекты, нарушившие закон, вернули потребителям 318 000 манатов, а также возместили ущерб в размере до 20 000 манатов. На основании доказательств, представленных гражданами в своих обращениях, в отношении 12 юридических и 3 физических лиц были составлены протоколы об административном правонарушении", - добавил М.Аббасбейли.

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Версия на азербайджанском языке Məmməd Abbasbəyli: "Təsərrüfat subyektləri istehlakçılara 318 min manat geri qaytarıb"

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