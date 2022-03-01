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Готовится карта конкурентоспособности регионов Азербайджана

Готовится карта конкурентоспособности регионов Азербайджана Государственная служба антимонопольного регулирования и надзора за потребительским рынком при Министерстве экономики готовит карту конкуренции по регионам Азербайджана.
Бизнес
1 марта 2022 г. 12:55
Готовится карта конкурентоспособности регионов Азербайджана

Государственная служба по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики готовит карту конкурентоспособности по регионам Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции, посвященной итогам прошлого года, заявил глава ведомства Мамед Аббасбейли.

"Для нас принятие Кодекса о конкуренции является очень важным вопросом. Сегодня проводится анализ по определению доминирующих позиций на соответствующих рынках. По каждому региону анализируется конкурентная среда", - отметил М.Аббасбейли.

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Версия на азербайджанском языке Məmməd Abbasbəyli: "Azərbaycanın regionlarının rəqabət xəritəsi hazırlanır"

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