Мамед Аббасбейли: Доля предпринимателей в госзакупках достигла 95%

В прошлом году доля субъектов микро, малого и среднего предпринимательства в госзакупках достигла 95%.

В прошлом году доля субъектов микро, малого и среднего предпринимательства в госзакупках достигла 95%.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Мамед Аббасбейли на пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

По его словам, в 2022 году объем госзакупок составил около 6 млрд 772,1 млн манатов, что на 12,8% больше, чем в 2021 году.

"В отчетный период доля конкурентных закупок выросла более чем на 70% и составила 4 млрд 500,8 млн манатов. Объем электронных закупок составил 1 млрд 272,1 млн манатов, а рыночная доля – 18,8%", - отметил М.Аббасбейли.