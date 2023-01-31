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Мамед Аббасбейли: Доля предпринимателей в госзакупках достигла 95%

Мамед Аббасбейли: Доля предпринимателей в госзакупках достигла 95% В прошлом году доля субъектов микро, малого и среднего предпринимательства в госзакупках достигла 95%.
Бизнес
31 января 2023 г. 15:24
Мамед Аббасбейли: Доля предпринимателей в госзакупках достигла 95%

В прошлом году доля субъектов микро, малого и среднего предпринимательства в госзакупках достигла 95%.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Государственной службы по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Мамед Аббасбейли на пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

По его словам, в 2022 году объем госзакупок составил около 6 млрд 772,1 млн манатов, что на 12,8% больше, чем в 2021 году.

"В отчетный период доля конкурентных закупок выросла более чем на 70% и составила 4 млрд 500,8 млн манатов. Объем электронных закупок составил 1 млрд 272,1 млн манатов, а рыночная доля – 18,8%", - отметил М.Аббасбейли.

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Версия на азербайджанском языке Məmməd Abbasbəyli: "Dövlət satınalmalarında sahibkarların payı 95 %-ə çatıb"

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