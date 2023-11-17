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Аббасбейли: 23 рыночных субъекта добровольно устранили признаки недобросовестной конкуренции

Аббасбейли: 23 рыночных субъекта добровольно устранили признаки недобросовестной конкуренции В январе-октябре 2023 года в Азербайджане 23 субъекта рыночной экономики добровольно устранили признаки недобросовестной конкуренции в связи с незаконным использованием товарных знаков.
Бизнес
17 ноября 2023 г. 13:57
Аббасбейли: 23 рыночных субъекта добровольно устранили признаки недобросовестной конкуренции

В январе-октябре 2023 года в Азербайджане 23 субъекта рыночной экономики добровольно устранили признаки недобросовестной конкуренции в связи с незаконным использованием товарных знаков.

Как сообщает Report, об этом написал начальник Государственной службы по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком при министерстве экономики Мамед Аббасбейли в своем аккаунте в социальной сети "Х".

По его словам, нарушения были выявлены в девяти субъектах рынка при продаже мобильных телефонов, в трех – при импорте и продаже моющих средств, в трех субъектах - в сфере обслуживания, в двух – при производстве и продаже безалкогольных напитков, а также в двух субъектах при импорте и продаже косметологического оборудования, в одном – при перевозке транспортных средств и грузов и др.

Данные субъекты были проинформированы о выявленных нарушениях и добровольно их устранили.

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Версия на азербайджанском языке Məmməd Abbasbəyli: "23 bazar subyekti haqsız rəqabətə yolvermə əlamətlərini könüllü aradan qaldırıb"

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