Мамасадык Бакиров: Кыргызстан создал все необходимые условия для бизнеса

Мамасадык Бакиров: Кыргызстан создал все необходимые условия для бизнеса

Кыргызстан создал все необходимые условия и предоставил преференции для ведения бизнеса и привлечения инвестиций.

Как сообщает корреспондент Report, об этом заявил вице-президент Торгово-промышленной палаты Кыргызстана Мамасадык Бакиров в ходе шестого бизнес-форума ОЭС в Шуше.

"Мы готовы оказывать всестороннюю поддержку инвесторам, предпринимателям и резидентам — от старта до завершения проекта, как с юридической стороны, так и на практике. Торгово-промышленная палата будет сопровождать каждый проект на всех этапах", — подчеркнул он.

По словам Бакирова, развитие бизнеса является одним из ключевых приоритетов для стран-участниц ОЭС.

"Главы государств — Турции, Азербайджана, Узбекистана, Казахстана и других стран — придают огромное значение экономическому сотрудничеству и всегда оказывают поддержку бизнесу", — добавил он.