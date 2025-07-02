О нас

Малайзия приглашает азербайджанские компании на выставку халяльной продукции

Малайзия приглашает азербайджанские компании на выставку халяльной продукции Малайзия приглашает азербайджанские компании принять участие и представить свои продукты на 21-й Международной выставке халяльной продукции (MIHAS ), которая пройдет в сентябре 2025 года в Куала-Лумпуре.
Бизнес
2 июля 2025 г. 13:13
Малайзия приглашает азербайджанские компании на выставку халяльной продукции

Малайзия приглашает азербайджанские компании принять участие и представить свои продукты на 21-й Международной выставке халяльной продукции (MIHAS ), которая пройдет в сентябре 2025 года в Куала-Лумпуре.

Как сообщает Report, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Малайзии в Азербайджане Ахмад Камризамил Мохд Риза (Ahmad Kamrizamil Mohd Riza) в ходе проходящего в Баку Малайзийско-азербайджанского семинара по торговле, бизнесу и туризму на тему "Укрепление отношений между Малайзией и Азербайджаном посредством экономического и туристического сотрудничества".

По словам посла, в 2024 году выставку MIHAS посетили более 40 000 торговых представителей со всего мира, а объем заключенных сделок составил почти 1 млрд долларов США.

"21-я выставка MIHAS станет крупнейшей в истории и сохранит статус ведущей мировой платформы халяльной индустрии. Ожидается участие свыше 2000 экспонентов из Малайзии и других стран. MIHAS 2025 будет включать 14 тематических кластеров, включая еду и напитки, халяльные ингредиенты, скромную моду и образ жизни, медиа и развлечения, электронную коммерцию, исламские финансы и финтех, образование, косметику и личную гигиену, розницу и франчайзинг, гостиничное дело и туризм, дружественный мусульманам, пищевые технологии и упаковку, сервисы и поддержку, фармацевтику и медицину, а также исламское искусство и ремесла", - заявил посол.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Очередной акт вандализма России против Азербайджана: Кремль должен извиниться перед Баку!
Очередной акт вандализма России против Азербайджана: Кремль должен извиниться перед Баку!
29 июня 2025 г. 00:44
Задержанный в Екатеринбурге азербайджанец: Информацию о сроках передачи тел убитых нам не предоставляют
Задержанный в Екатеринбурге азербайджанец: Информацию о сроках передачи тел убитых нам не предоставляют
28 июня 2025 г. 15:26
Племянник одного из задержанных в Екатеринбурге: У моего дяди жидкость в легких, сломаны ребра
Племянник одного из задержанных в Екатеринбурге: У моего дяди жидкость в легких, сломаны ребра
30 июня 2025 г. 19:47
В Масаллы один человек погиб, трое ранены в результате столкновения грузовика и легковушки
В Масаллы один человек погиб, трое ранены в результате столкновения грузовика и легковушки
28 июня 2025 г. 13:41
СМИ: В РФ задержан руководитель ПО компании Лукойл на Урале Ахмед Гаджиев
СМИ: В РФ задержан руководитель ПО компании "Лукойл" на Урале Ахмед Гаджиев
1 июля 2025 г. 21:55
Задержанный в Екатеринбурге глава азербайджанской диаспоры на Урале освобожден
ВидеоЗадержанный в Екатеринбурге глава азербайджанской диаспоры на Урале освобожден
2 июля 2025 г. 00:37
МВД Азербайджана подтвердило информацию о задержаниях в Sputnik-Азербайджан
ВидеоМВД Азербайджана подтвердило информацию о задержаниях в "Sputnik-Азербайджан"
30 июня 2025 г. 17:55
МВД задержало в Баку граждан России, подозреваемых в транзите наркотиков и онлайн-мошенничестве - ВИДЕО
ФотоМВД задержало в Баку граждан России, подозреваемых в транзите наркотиков и онлайн-мошенничестве - ВИДЕО
1 июля 2025 г. 15:22
Кремль: Москва рассчитывает в ходе прямых контактов с Баку обсудить вопрос задержанных сотрудников Sputnik Азербайджан
Кремль: Москва рассчитывает в ходе прямых контактов с Баку обсудить вопрос задержанных сотрудников "Sputnik Азербайджан"
1 июля 2025 г. 14:16
Обнародовано экспертное заключение по телам убитых в Екатеринбурге азербайджанцев
Обнародовано экспертное заключение по телам убитых в Екатеринбурге азербайджанцев
1 июля 2025 г. 11:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi