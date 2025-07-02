Малайзия приглашает азербайджанские компании на выставку халяльной продукции

Малайзия приглашает азербайджанские компании принять участие и представить свои продукты на 21-й Международной выставке халяльной продукции (MIHAS ), которая пройдет в сентябре 2025 года в Куала-Лумпуре.

Малайзия приглашает азербайджанские компании принять участие и представить свои продукты на 21-й Международной выставке халяльной продукции (MIHAS ), которая пройдет в сентябре 2025 года в Куала-Лумпуре.

Как сообщает Report, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Малайзии в Азербайджане Ахмад Камризамил Мохд Риза (Ahmad Kamrizamil Mohd Riza) в ходе проходящего в Баку Малайзийско-азербайджанского семинара по торговле, бизнесу и туризму на тему "Укрепление отношений между Малайзией и Азербайджаном посредством экономического и туристического сотрудничества".

По словам посла, в 2024 году выставку MIHAS посетили более 40 000 торговых представителей со всего мира, а объем заключенных сделок составил почти 1 млрд долларов США.

"21-я выставка MIHAS станет крупнейшей в истории и сохранит статус ведущей мировой платформы халяльной индустрии. Ожидается участие свыше 2000 экспонентов из Малайзии и других стран. MIHAS 2025 будет включать 14 тематических кластеров, включая еду и напитки, халяльные ингредиенты, скромную моду и образ жизни, медиа и развлечения, электронную коммерцию, исламские финансы и финтех, образование, косметику и личную гигиену, розницу и франчайзинг, гостиничное дело и туризм, дружественный мусульманам, пищевые технологии и упаковку, сервисы и поддержку, фармацевтику и медицину, а также исламское искусство и ремесла", - заявил посол.