Малайзия приглашает Азербайджан к участию в программе торгового стимулирования

Малайзия приглашает азербайджанских покупателей, импортеров и дистрибьюторов принять участие в Международной программе закупок Matred (INSP).

Малайзия приглашает азербайджанских покупателей, импортеров и дистрибьюторов принять участие в Международной программе закупок Matred (INSP).

Как сообщает Report, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Малайзии в Азербайджане Ахмад Камризамил Мохд Риза (Ahmad Kamrizamil Mohd Riza) в ходе проходящего в Баку Малайзийско-азербайджанского семинара по торговле, бизнесу и туризму на тему "Укрепление отношений между Малайзией и Азербайджаном посредством экономического и туристического сотрудничества".

"INSP - это программа торгового стимулирования, специально разработанная компанией Matred, которая предлагает покупателям бесплатное проживание и полное бизнес-сопровождение. Это ценная возможность для прямого взаимодействия с малайзийскими экспортерами, готовыми к сотрудничеству с азербайджанскими партнерами", - отметил посол.

Он подчеркнул, что участие в программе предоставляет уникальный шанс для установления деловых контактов, поиска поставщиков и создания долгосрочных партнерств:

"Я настоятельно рекомендую азербайджанским компаниям не упустить эту возможность - как в рамках Международной выставки халяльной продукции, так и в рамках программы INSP", - добавил дипломат.

А. Камризамил также сообщил, что во второй половине текущего года в Баку планируется проведение гастрономической ярмарки Малайзии, приуроченной ко Дню Независимости и Дню Малайзии.

"На ярмарке будет представлено яркое и разнообразное гастрономическое наследие Малайзии, отражающее богатство и уникальность наших национальных кулинарных традиций", - отметил посол.