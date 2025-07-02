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Малайзия ожидает дальнейшего расширения торговли пальмовым маслом с Азербайджаном

Малайзия ожидает дальнейшего расширения торговли пальмовым маслом с Азербайджаном Благодаря последовательной стратегии, Малайзия обозначила Азербайджан как один из ключевых развивающихся рынков, особенно в контексте расширяющихся секторов пищевой переработки и производства.
Бизнес
2 июля 2025 г. 12:53
Малайзия ожидает дальнейшего расширения торговли пальмовым маслом с Азербайджаном

Благодаря последовательной стратегии, Малайзия обозначила Азербайджан как один из ключевых развивающихся рынков, особенно в контексте расширяющихся секторов пищевой переработки и производства.

Как сообщает Report, об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Малайзии в Азербайджане Ахмад Камризамил Мохд Риза (Ahmad Kamrizamil Mohd Riza) в ходе проходящего в Баку Малайзийско-азербайджанского семинара по торговле, бизнесу и туризму на тему "Укрепление отношений между Малайзией и Азербайджаном посредством экономического и туристического сотрудничества".

Посол отметил, что экосистема производства пальмового масла в Малайзии с 2015 года устойчиво развивается благодаря национальной сертификации Malaysian Sustainable Palm Oil (MSPO) - стандарту устойчивого малайзийского пальмового масла. Сертификация MSPO охватывает полный цикл: от выращивания масличных пальм до производства готовой продукции.

"Мы глубоко убеждены, что малайзийское пальмовое масло может эффективно поддержать продовольственную цепочку Азербайджана за счет диверсифицированной и устойчивой системы поставок. Азербайджан, продвигающий "зеленые технологии", экологичную продукцию и возобновляемые источники энергии - особенно в свете председательства на COP29 - представляет собой благоприятную среду для экспорта сертифицированного по стандарту MSPO пальмового масла", - заявил А. Камризамил.

По его словам, импорт пальмового масла в Азербайджан в 2024 году составил 82,2 млн долларов США, из которых 29,9 млн долларов США пришлось на долю Малайзии, что делает ее вторым крупнейшим поставщиком пальмового масла в страну.

Он также подчеркнул, что общий экспорт пальмового масла из Малайзии в 2024 году достиг 29 млрд долларов, а крупнейшими импортерами являются Китай, Европейский союз, Турция, а также развивающиеся рынки, такие как Азербайджан.

"Мы с нетерпением ожидаем дальнейшего расширения торговли пальмовым маслом с Азербайджаном", - отметил дипломат.

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