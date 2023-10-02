Маймуна Мохд Шариф: Меня впечатлил процесс постпандемического развития в Азербайджане

Проводимое в Баку мероприятие Всемирный день Хабитат является платформой для решения проблем изменения климата и урбанизации в мире.

Проводимое в Баку мероприятие Всемирный день Хабитат является платформой для решения проблем изменения климата и урбанизации в мире.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) Маймуна Мохд Шариф заявила журналистам в рамках проходящего в Баку форума "Неделя градостроительства 2023".

По ее словам, в рамках сегодняшнего форума были обсуждены вызовы и проблемы в области развития городов и урбанизации.

Шариф отметила, что ее впечатлил процесс постпандемического развития в Азербайджане.