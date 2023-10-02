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Маймуна Мохд Шариф: Меня впечатлил процесс постпандемического развития в Азербайджане

Маймуна Мохд Шариф: Меня впечатлил процесс постпандемического развития в Азербайджане Проводимое в Баку мероприятие Всемирный день Хабитат является платформой для решения проблем изменения климата и урбанизации в мире.
Бизнес
2 октября 2023 г. 15:07
Маймуна Мохд Шариф: Меня впечатлил процесс постпандемического развития в Азербайджане

Проводимое в Баку мероприятие Всемирный день Хабитат является платформой для решения проблем изменения климата и урбанизации в мире.

Как сообщает Report, об этом исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) Маймуна Мохд Шариф заявила журналистам в рамках проходящего в Баку форума "Неделя градостроительства 2023".

По ее словам, в рамках сегодняшнего форума были обсуждены вызовы и проблемы в области развития городов и урбанизации.

Шариф отметила, что ее впечатлил процесс постпандемического развития в Азербайджане.

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Версия на английском языке Maimunah Mohd Sharif: ‘I was impressed by the post-pandemic development process in Azerbaijan’
Версия на азербайджанском языке Maimunah Mohd Şərif: "Azərbaycanda postpandemiyadan sonra gedən inkişaf prosesindən təsirləndim"

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