Майкл Берк возглавит LVMH Fashion Group

Майкл Берк станет новым главным исполнительным директором и председателем совета директоров LVMH Fashion Group - подразделения модного дома LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, объединяющего бренды одежды и кожаных изделий.

Майкл Берк станет новым главным исполнительным директором и председателем совета директоров LVMH Fashion Group - подразделения модного дома LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, объединяющего бренды одежды и кожаных изделий.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении компании.

Берк, ранее возглавлявший бренды Louis Vuitton и Tiffany, вступит в должность с 1 февраля. На этом посту он сменит Сидни Толедано, который станет советником главы группы Бернара Арно.

Акции LVMH подорожали на 2,5% в четверг. За последний год капитализация компании сократилась на 14,6%, до 324,4 млрд евро.