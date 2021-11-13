Махмут Асмалы: Мы привезем в Азербайджан бизнесменов из 31 страны мира

11:24

"Мы привезем в Азербайджан бизнесменов не только из 43 городов Турции, но и из 31 страны мира".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Ассоциации независимых промышленников и бизнесменов Турции (MÜSİAD) Махмут Асмалы, выступая на пресс-конференции в рамках 25-го Международного бизнес-форума, который пройдет 14-17 ноября в Баку.

По словам М.Асмалы, в рамках форума также пройдут встречи в формате B2B: "Некоторое время назад президенты Азербайджана и Турции подписали важный документ, в котором заявили, что его реализация теперь ложится на бизнесменов. И мы через 3 дня после этого мероприятия, собрав бизнесменов, приехали в Азербайджан. Мы верим, что этот форум также окажет поддержку во взаимодействии нашим бизнесменам".