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Махмут Асмалы: Мы привезем в Азербайджан бизнесменов из 31 страны мира

Махмут Асмалы: Мы привезем в Азербайджан бизнесменов из 31 страны мира 11:24
Бизнес
13 ноября 2021 г. 11:42
Махмут Асмалы: Мы привезем в Азербайджан бизнесменов из 31 страны мира

"Мы привезем в Азербайджан бизнесменов не только из 43 городов Турции, но и из 31 страны мира".

Как сообщает Report, об этом заявил председатель правления Ассоциации независимых промышленников и бизнесменов Турции (MÜSİAD) Махмут Асмалы, выступая на пресс-конференции в рамках 25-го Международного бизнес-форума, который пройдет 14-17 ноября в Баку.

По словам М.Асмалы, в рамках форума также пройдут встречи в формате B2B: "Некоторое время назад президенты Азербайджана и Турции подписали важный документ, в котором заявили, что его реализация теперь ложится на бизнесменов. И мы через 3 дня после этого мероприятия, собрав бизнесменов, приехали в Азербайджан. Мы верим, что этот форум также окажет поддержку во взаимодействии нашим бизнесменам".

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Версия на английском языке Mahmut Asmali: We will bring businesspeople from 31 countries to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Mahmut Asmalı: "Dünyanın 31 ölkəsindən iş adamlarını Azərbaycana gətirəcəyik"

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