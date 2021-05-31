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Махмуд Ваизи: Необходима скорейшая реализация подписанных с Азербайджаном договоров

Махмуд Ваизи: Необходима скорейшая реализация подписанных с Азербайджаном договоров Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев встретился в Тегеране с руководителем Аппарата президента Ирана Махмудом Ваизи.
Бизнес
31 мая 2021 г. 16:13
Махмуд Ваизи: Необходима скорейшая реализация подписанных с Азербайджаном договоров

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев встретился в Тегеране с руководителем Аппарата президента Ирана Махмудом Ваизи.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Характеризуя историческое, культурное и этническое партнерство между Ираном и Азербайджаном, Ваизи сказал, что сегодня связи между странами достигли стратегического уровня во всех сферах.

По его словам, Иран был рядом с правительством и народом Азербайджана во всех сложных ситуациях и указал на необходимость скорейшей реализации соглашений, подписанных между двумя странами: "У нас есть благоприятные условия для подготовки к реализации проектов, которые в настоящее время приостановлены из-за санкций США, и мобилизации их в интересах наших наций".

Ш.Мустафаев отметил, что у двух стран есть большой потенциал в различных областях, включая энергетику, транспорт, промышленность, сельское хозяйство и туризм, и они намерены оценить его.

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Версия на английском языке Mahmoud Vaezi: Agreements signed with Azerbaijan should be implemented as soon as possible
Версия на азербайджанском языке Mahmud Vaizi: "Azərbaycanla imzalanan müqavilələrin sürətlə həyata keçirilməsi zəruridir"

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