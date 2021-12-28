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Люксовые немецкие автомобили в 2021 году подорожали до рекордного уровня

Люксовые немецкие автомобили в 2021 году подорожали до рекордного уровня Стоимость немецких автомобилей класса "люкс" подскочила к рекордным отметкам в 2021 году из-за снижения поставок из-за дефицита полупроводников на фоне активного спроса со стороны потребителей.
Бизнес
28 декабря 2021 г. 10:32
Люксовые немецкие автомобили в 2021 году подорожали до рекордного уровня

Стоимость немецких автомобилей класса "люкс" подскочила к рекордным отметкам в 2021 году из-за снижения поставок из-за дефицита полупроводников на фоне активного спроса со стороны потребителей.

Как передает Report, об этом говорится в исследовании банка Stifel, проведенном для Financial Times.

Выручка BMW, Audi (входит в концерн Volkswagen AG) и Mercedes-Benz (подразделение Daimler AG) в расчете на каждый проданный автомобиль взлетела почти на четверть с докообразного 2019 года.

Пандемия вернула назад тенденцию, наблюдавшуюся десятилетиями, когда автопроизводители выпускали больше машин, чем могли продать, и им приходилось предлагать потребителям значительные скидки, чтобы обогнать конкурентов и достичь целевых показателей. Однако производство резко упало последние два года – и в 2021 году дефицит автомобилей составит около 4 млн, прогнозируют аналитики.

"Запасы сокращались три года подряд из-за ограниченного предложения. Мы такого еще не видели", - сказал аналитик Stifel Даниэль Шварц.

Как следствие, выручка Mercedes-Benz к концу третьего квартала 2021 года выросла до более чем 54 тыс. евро в расчете на один производимый автомобиль по сравнению с 38 тыс. евро в 2019 году. Audi увеличила этот показатель до 57,5 ​​тыс. с 46 тыс. евро, по оценкам Stifel.

BMW, справившаяся с дефицитом микрочипов лучше конкурентов и сократившая производство меньше, чем они, зафиксировала более скромный рост показателя выручки на автомобиль – до 38 тыс. с 36 тыс. евро.

Благодаря такому росту Mercedes снизила выручку менее чем на 1% в июле-сентябре, хотя в выражении ее продажи упали на 30%. Как показывает анализ Stifel, в прошлом квартале Mercedes смогла увеличить показатель EBIT (прибыль до вычета процентов и налогов) на 1,4 млрд евро только за счет более эффективной ценовой политики и использования доступных микрочипов для производства более дорогих и высокомаржинальных моделей.

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Версия на английском языке Luxury German cars rise to record highs in 2021

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