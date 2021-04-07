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Люксембургская компания хочет купить Toshiba 

Люксембургская компания хочет купить Toshiba  Японская Toshiba Corp. получила предложение о покупке от фонда прямых инвестиций CVC Capital Partners (Люксембург)
Бизнес
7 апреля 2021 г. 12:33
Люксембургская компания хочет купить Toshiba 

Японская Toshiba Corp. получила предложение о покупке от фонда прямых инвестиций CVC Capital Partners (Люксембург), которое компания обещала внимательно изучить, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

CVC предлагает 30%-ную премию к стоимости Toshiba на закрытие рынка во вторник, составившей 1,738 трлн иен (15,84 млрд долларов). Таким образом, CVC оценивает Toshiba более чем в 20 млрд долларов.

Совет директоров японской компании планирует обсудить поступившее предложение сегодня, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник.

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Версия на английском языке Company from Luxembourg to buy Toshiba for $20 billion
Версия на азербайджанском языке Lüksemburq şirkəti “Toshiba”nı 20 mlrd dollara alır

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