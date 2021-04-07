Люксембургская компания хочет купить Toshiba

Японская Toshiba Corp. получила предложение о покупке от фонда прямых инвестиций CVC Capital Partners (Люксембург)

Японская Toshiba Corp. получила предложение о покупке от фонда прямых инвестиций CVC Capital Partners (Люксембург), которое компания обещала внимательно изучить, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

CVC предлагает 30%-ную премию к стоимости Toshiba на закрытие рынка во вторник, составившей 1,738 трлн иен (15,84 млрд долларов). Таким образом, CVC оценивает Toshiba более чем в 20 млрд долларов.

Совет директоров японской компании планирует обсудить поступившее предложение сегодня, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированный источник.