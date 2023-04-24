О нас

LVMH стала первой компанией в Европе с капитализацией выше $500 млрд

LVMH стала первой компанией в Европе с капитализацией выше $500 млрд Капитализация французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) превысила $500 млрд. Таким образом, LVMH стала первой компанией в Европе, преодолевшей этот рубеж.
Бизнес
24 апреля 2023 г. 19:48
LVMH стала первой компанией в Европе с капитализацией выше $500 млрд

Капитализация французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) превысила $500 млрд. Таким образом, LVMH стала первой компанией в Европе, преодолевшей этот рубеж.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, стоимость акций парижской LVMH выросла на 0,3%, достигнув 24 апреля в 13:43 по Баку €903,7, в результате чего компания была оценена в €454 млрд ($500 млрд).

Издание уточняет, что капитализация LVMH увеличилась благодаря быстрому росту продаж предметов роскоши в Китае и укреплению курса евро. Этот результат был достигнут менее чем через две недели после того, как благодаря резкому росту продаж в первом квартале LVMH оказалась среди 10 крупнейших компаний мира.

Рост стоимости компании также увеличил состояние самого богатого человека в мире, президента LVMH Бернара Арно. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, оно составляет почти $212 млрд.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Другие новости из категории

Азербайджан резко увеличил закупку кокосов с основного рынка поставок
Азербайджан резко увеличил закупку кокосов с основного рынка поставок
24 апреля 2023 г. 14:01
Азербайджан увеличил прибыль от экспорта какао на 30%
Азербайджан увеличил прибыль от экспорта какао на 30%
21 апреля 2023 г. 17:58
Стоимость платных услуг населению в Азербайджане выросла на 12%
Стоимость платных услуг населению в Азербайджане выросла на 12%
21 апреля 2023 г. 14:40
Оборот общепита в Азербайджане вырос на 22%
Оборот общепита в Азербайджане вырос на 22%
21 апреля 2023 г. 12:37
Азербайджан в 38 раз увеличил закупки стеклянной тары из Китая
Азербайджан в 38 раз увеличил закупки стеклянной тары из Китая
20 апреля 2023 г. 18:10
Посол: Азербайджан и Швеция обладают большим потенциалом развития экономического сотрудничества
Посол: Азербайджан и Швеция обладают большим потенциалом развития экономического сотрудничества
20 апреля 2023 г. 16:44
Азербайджан возобновил поставки глины из Испании
Азербайджан возобновил поставки глины из Испании
20 апреля 2023 г. 16:30
Азербайджан и Узбекистан обсудили поощрение инвестиций
Азербайджан и Узбекистан обсудили поощрение инвестиций
20 апреля 2023 г. 15:38
Проведены общественные обсуждения в связи с развитием туристического сектора Азербайджана
ФотоПроведены общественные обсуждения в связи с развитием туристического сектора Азербайджана
20 апреля 2023 г. 13:44
Торговый оборот Грузии с Азербайджаном вырос более чем на 5%
Торговый оборот Грузии с Азербайджаном вырос более чем на 5%
20 апреля 2023 г. 13:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi