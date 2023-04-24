LVMH стала первой компанией в Европе с капитализацией выше $500 млрд

Капитализация французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) превысила $500 млрд. Таким образом, LVMH стала первой компанией в Европе, преодолевшей этот рубеж.

Капитализация французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) превысила $500 млрд. Таким образом, LVMH стала первой компанией в Европе, преодолевшей этот рубеж.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, стоимость акций парижской LVMH выросла на 0,3%, достигнув 24 апреля в 13:43 по Баку €903,7, в результате чего компания была оценена в €454 млрд ($500 млрд).

Издание уточняет, что капитализация LVMH увеличилась благодаря быстрому росту продаж предметов роскоши в Китае и укреплению курса евро. Этот результат был достигнут менее чем через две недели после того, как благодаря резкому росту продаж в первом квартале LVMH оказалась среди 10 крупнейших компаний мира.

Рост стоимости компании также увеличил состояние самого богатого человека в мире, президента LVMH Бернара Арно. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, оно составляет почти $212 млрд.