Капитализация французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) превысила $500 млрд. Таким образом, LVMH стала первой компанией в Европе, преодолевшей этот рубеж.
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По его данным, стоимость акций парижской LVMH выросла на 0,3%, достигнув 24 апреля в 13:43 по Баку €903,7, в результате чего компания была оценена в €454 млрд ($500 млрд).
Издание уточняет, что капитализация LVMH увеличилась благодаря быстрому росту продаж предметов роскоши в Китае и укреплению курса евро. Этот результат был достигнут менее чем через две недели после того, как благодаря резкому росту продаж в первом квартале LVMH оказалась среди 10 крупнейших компаний мира.
Рост стоимости компании также увеличил состояние самого богатого человека в мире, президента LVMH Бернара Арно. Согласно индексу миллиардеров Bloomberg, оно составляет почти $212 млрд.