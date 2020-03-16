LVMH начал производить антисептики для борьбы с коронавирусом

Одна из ведущих групп в сегменте товаров класса люкс — LVMH Бернара Арно — сообщила о начале производства с 16 марта антисептического геля для рук на предприятиях, производящих продукцию для таких брендов, как Givenchy и Christian Dior.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", дезинфицирующий гель будет передан властям Франции и крупнейшей в Европе больничной сети — Assistance Publique-Hopitaux de Paris, следует из заявления компании.

«Благодаря этой инициативе LVMH намерена помочь с проблемой возможного дефицита этого продукта во Франции и предоставить наибольшему числу людей продолжить принимать верные меры по защите себя от распространения вируса… Группа намерена выполнять взятые на себя сейчас обязательства так долго, как это потребуется в сотрудничестве с французскими властями».

По данным, опубликованным в субботу, 14 марта, во Франции зафиксировано 3,6 тыс. подтвержденных случаев заражения вирусом COVID-19 и 79 смерти от этого вируса. В субботу же, как сообщил Forbes, глава LVMH Бернар Арно возглавил список миллиардеров, потерявших больше всего на минувшей неделе. На закрытие торгов в пятницу его состояние сократилось на 14 млрд долларов США, до 84,6 млрд долларов США. Двумя месяцами ранее господин Арно на некоторое время стал самым богатым человеком мира с состоянием более 100 млрд долларов США.