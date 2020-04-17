LVMH и L'Oreal надеются на скорое восстановление благодаря продажам в Китае

Производитель товаров класса люкс LVMH и косметическая компания L'Oreal представили отчетность за первый квартал — результаты ожидаемо оказались довольно плохими, но компании надеются на скорое восстановление продаж благодаря снятию карантинных мер в Китае.

Как передает Report со ссылкой на "Коммерсантъ", выручка LVMH в первом квартале снизилась на 15%, до 10,6 млрд евро, кроме того, компания объявила о снижении на 30% (до 4,8 евро) дивидендов, которые будут выплачены за этот период акционерам. L'Oreal также сообщила о снижении выручки в первом квартале на 4,8%, до 7,2 млрд евро. Тем не менее компании полны оптимизма.

«Рынок должен скоро восстановиться, как только меры по закрытию магазинов будут отменены»,— заявили в L'Oreal. В LVMH также отметили, что COVID-19 «не будет иметь продолжительное воздействие» на деятельность компании, и указали на положительные признаки в Китае, где эпидемия началась раньше всех, а сейчас карантинные меры уже отменяются. Результаты обеих компаний довольно сильно зависят от того, насколько активно их товары покупают в Китае, а также от активности китайских туристов за границей. Если продажи в Китае сейчас начнут восстанавливаться, то закрытие границ может влиять на результаты компаний дольше.

В последние две недели продажи крупнейшего бренда LVMH, Louis Vuitton, выросли в Китае на 50% в сравнении с тем же периодом прошлого года. В L'Oreal также сообщают, что продажи в Китае вернулись к росту в марте, а в апреле компания ожидается рост на 5–10%.