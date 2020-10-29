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Tiffany и LVMH договорились о новых условиях слияния

Tiffany и LVMH договорились о новых условиях слияния Таким образом, общая стоимость сделки снизилась до 15,8 миллиарда долларов США
Бизнес
29 октября 2020 г. 14:12
Tiffany и LVMH договорились о новых условиях слияния

Французский производитель товаров класса "люкс" LVMH (Moet Hennessy — Louis Vuitton) договорился о снижении цены покупки американской Tiffany & Co. до 131,5 доллара США за акцию со 135 долларов США за акцию для уменьшения неопределенности относительно закрытия сделки.

Как передает Report со ссылкой на агентство Рейтер, об этом говорится в совместном пресс-релизе компаний.

"Мы очень рады, что достигли соглашения с LVMH по привлекательной цене и теперь имеем возможность продолжить слияние. Совет директоров пришел к выводу, что достижение уверенности в закрытии сделки отвечает интересам всех заинтересованных сторон", — приводятся в релизе слова председателя совета директоров Tiffany Роджера Фараха (Roger Farah).

Таким образом, как отмечает , общая стоимость сделки составит 15,8 миллиарда долларов США, а не 16,2 миллиарда долларов США, как компании договаривались ранее.

LVMH договорилась о покупке Tiffany в конце ноября 2019 года за 16,2 миллиарда долларов США (135 долларов США за акцию). Соглашение о слиянии предусматривало завершение этого процесса 24 августа, но к этому моменту не было получено необходимых одобрений регуляторов. Теперь ожидается, что слияние завершится в начале 2021 года при условии одобрения акционеров Tiffany.

Французская LVMH является производителем предметов роскоши под торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Guerlain, Kenzo, Moet & Chandon, Hennessy и рядом других. Штаб-квартира расположена в Париже. Tiffany & Co., основанная в 1837 году, выпускает ювелирные изделия, предметы роскоши и аксессуары. Штаб-квартира компании находится в Нью-Йорке.

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